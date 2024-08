ASSOGNA: "Con Dovbyk e Soulé la Roma si è avvicinata alle altre" - PRUZZO: "È ancora da 5° posto"

L'arrivo di Dovbyk conclude una settimana iniziata con l'annuncio di Soulé. Due colpi che "avvicinano molto la Roma alle altre, Inter a parte" come sostiene Paolo Assogna. "La società sta facendo quello che la rosa richiedeva: può lottare per la Champions" dice Luigi Ferrajolo. Resta ancora cauto, invece, Roberto Pruzzo: "La massima aspirazione per la Roma al momento è il quinto posto: ci sono squadre che stanno più avanti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Vedo l'Inter irraggiungibile ma le altre mi sembrano tutte lì. E la Roma con Dovbyk e Soulé si è avvicinata molto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Theate sarebbe un super acquisto per la Roma (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La mia idea per il centrocampo della Roma, consapevole che sia contraria alla strategia che stanno adottando i Friedkin, è Adrien Rabiot: sistemerebbe il reparto giallorosso. E secondo me non stanno citofonando club importanti a mamma Veronique... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sarò diventato ripetitivo ma una priorità della Roma è quel centrocampista fisico, che sappia rincorrere gli avversari: ci sarà un Anguissa da qualche parte? (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

È normale che la società faccia quello che sta facendo perché era necessario. Abbiamo applaudito sia l’acquisto di Soulè che di Dovbyk. La società sta facendo quello che la rosa richiedeva: può lottare per la Champions (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La massima aspirazione per la Roma al momento è il quinto posto: ci sono squadre che stanno più avanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Io lo prenderei McKennie dalla Juventus, ha le caratteristiche giuste per la Roma (MAX TONETTO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ora la Roma deve costruire una rosa che faccia scalare i capisaldi precedenti, così da far posto ai nuovi che arrivano, più grintosi e ambiziosi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)