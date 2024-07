TORRI: "Sorloth? Mi tengo Abraham tutta la vita" - TRANI: "Non si può pagare Le Fée quanto Thuram, in Francia si mettono a ridere"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Sorloth? Mi tengo Abraham tutta la vita", afferma Piero Torri. Sandro Sabatini pensa a Mauro Icardi: "Potrebbe essere il centravanti perfetto, ma non credo che De Rossi lo prenderà perché ha l’etichetta di 'spacca spogliatoio'". Ugo Trani, invece, si sofferma sulla trattativa per Enzo Lé Fee: "Non puoi pagarlo quanto Thuram, in Francia si mettono a ridere tutti".

Se Chiesa viene alla Roma siamo contenti però rischi di avere un giocatore come Dybala. Non so se ne valga la pena... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Icardi potrebbe essere il centravanti perfetto ma non credo che De Rossi lo prenderà perché ha l’etichetta di "spacca spogliatoio" (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sorloth? Per carità, mi tengo Abraham tutta la vita. Tutti mi dicono che Le Fée prenderà il posto di Paredes e, in quel caso, se non subito la Roma migliora. Ma comunque un altro centrocampista andrebbe preso... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La mia sensazione è che prendano Le Fée contando sull'uscita di Bove. Sorloth? Non posso immaginare che la Roma parta con lui come titolare, va preso un grande centravanti (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per competere su entrambi i fronti devi fare quattro acquisti da 20 milioni (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le Fée? 20 milioni per uno che nell'ambito del calcio francese sta tra le terze file mi sembrano troppi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sorloth? Sarebbe un passo indietro enorme. Non puoi pagare Le Fée quanto Thuram, in Francia si mettono a ridere tutti (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)