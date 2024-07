TORRI: "Ore decisive per En-Nesyri, ha scelto la Roma" - FELICI: "Non è meglio di Lukaku"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "I giallorossi sono molto in ritardo sotto questo aspetto, manca solo un mese all'inizio del campionato", afferma Sandro Sabatini. Nel frattempo si avvicina En-Nesyri come prossimo colpo per l'attacco giallorosso: "È un centravanti forte di testa e che attacca la profondità come vuole De Rossi", il pensiero di Mario Somma. Più dubbioso invece Nick Terriaca: "Non so quanto sia superiore ad Abraham".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici.

Sarà probabilmente, anzi molto probabilmente, Youssef En-Nesyri il neo-centravanti della Roma: il primo acquisto fortemente voluto da Daniele De Rossi (MAX LEGGERI, Rete Sport 104.2)

Le prossime 24 ore sono decisive per En-Nesyri. I contatti sono intensificati, ha scelto la Roma e credo ci sia già un accordo. La Roma sta dando dei segnali di vita, per me entro la partenza per l'Inghilterra avrà occupato 2-3 delle caselle scoperte (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La seconda metà di luglio deve consentire a De Rossi di plasmare questa squadra, ora è senza materiale. A destra mi pare di aspetterei un profilo sicuro in tempi rapidi. Spero che Mancini abbia risolto i suoi problemi. Se la Roma vende Smalling deve prendere due titolari (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ci ha insegnato ad avere fiducia. Confido molto nei Friedkin, abbiamo già visto episodi in cui i giocatori vengono portati a Roma con l'aereo del presidente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5. Mattino - Sport e News)

La Roma è molto in ritardo sul mercato. È un ritardo che fa male perché siamo ad un mese dall'inizio del campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5. Mattino - Sport e News)

Sorloth è peggio di En-Nesyri, costa di più ed è pure più grande. La Roma si sta ridimensionando: i primi colpi sono stati Angelino e Sangaré, si può parlare di campagna acquisti? De Rossi sta allenando gente che deve andare via e ragazzini, più ridimensionamento di così... (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

L'unico parametro di riferimento per il ruolo di attaccante è Lukaku: dobbiamo capire se la Roma va a rafforzarsi oppure a indebolirsi. Sorloth, En-Nesyri o qualcun altro sono meglio del belga? Secondo me no, senza ombra di dubbio... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

En-Nesyri? Tecnicamente è superiore ad Abraham. È un centravanti forte di testa e che attacca la profondità come vuole De Rossi. Chiesa-Soulé? L’argentino ha qualcosa in più (MARIO SOMMA, ReteSport 104.2)

En-Nesyri è un attaccante che domina l’area di rigore ma non so quanto sia superiore ad Abraham (NICK TERRIACA, ReteSport 104.2)