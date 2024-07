TORRI: "L'eventuale acquisto di Le Fée? Ho l'impressione che stia per partire Paredes" - FELICI: "Non spenderei 20 milioni per lui"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "I giallorossi sono in ritardo su alcune cose", afferma Fernando Orsi. Piero Torri, invece, parla di Enzo Le Fée: "L'eventuale arrivo del francese mi dà l'impressione che stia per partire Paredes". Anche Antonio Felici si sofferma sul centrocampista del Rennes: "Non spenderei 20 milioni per lui".

Questa squadra ha bisogno di tanto per confermare e migliorare il posto dell'anno scorso. Perché è stato preso Buba Sangaré? (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è in ritardo su alcune cose, non so se dipenda dal direttore sportivo. A De Rossi devi dare qualcosa di pronto, alla fine qualcosa faranno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Probabilmente al Rennes piace un giovane della Roma, di cui non so il nome, e questo potrebbe risolvere la trattativa per Le Fée. L'arrivo del francese mi dà l'impressione che stia per partire Paredes e secondo me Le Fée andrà a giocare proprio da vertice basso, anche perché avvicinarlo alla porta mi sembra inutile visto che ha segnato un gol in due anni... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gira un nuovo piccolo interessamento del fondo arabo PIF per la minoranza del club. La cosa più importante sarebbe rifare il centrocampo, è il reparto dove la Roma soffre di più. Lì ci sono tutti giocatori mono passo, mancano intensità e grinta (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Le Fée? La cosa strana è che il Rennes ci aveva investito 20 milioni e a distanza di un anno se ne libererebbe volentieri recuperando la stessa cifra, quindi vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Io non spenderei 20 milioni per un giocatore che nell'ambito del calcio francese rappresenta una terza scelta, ma lo porterei a Roma solamente a una cifra inferiore ai 15 milioni (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)