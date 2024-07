TORRI: "La Roma non ha la squadra" - PRUZZO: "Non solo i giallorossi sono in ritardo"

Da ormai diversi giorni l'argomento principale sull'etere romano è il calciomercato giallorosso, nello specifico un sostanziale "immobilismo" che sta portando al malumore di diversi tifosi sui social e non. "La Roma non ha la squadra, siamo al 22 luglio", il pensiero di Piero Torri. Roberto Pruzzo è invece più ottimista: "Non è l'unica squadra ad essere in ritardo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il mercato della Roma lo stanno facendo Souloukou e Ghisolfi, non il contrario. I Friedkin fanno la festa de noantri, operazioni simpatia, semo gente de borgata, ma in campo non si sa chi ci va. Oggi la Roma gioca con i reduci dell'anno scorso, Buba, un secondo portiere di 33 anni e un centrocampista che hai pagato tanti soldi e speriamo sia forte (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma non ha la squadra, siamo al 22 luglio. Vedo complicità generalizzata che è grave quanto l'immobilismo della Roma. In pochi dicono a questa società "te voi sbriga?" e il club non comunica nulla: la dottoressa Souloukou saprà che fra un mese si gioca? (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma non è l'unica squadra ad essere in ritardo. I giallorossi si sono concentrati molto su un calciatore, forte e non lo discuto, ma il mondo è pieno di calciatori. 30 milioni per dare una mano alla Juve, è una cosa inaspettata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per Dybala ricominciare la preparazione dopo il matrimonio può creare qualche problema, ma speriamo di no, speriamo che il matrimonio lo rinvigorisca. La Roma è in ritardo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ritardo sul mercato? Se la società ha un progetto preciso e ci sono calciatori sotto tiro che farebbero al caso della Roma non credo che siano in ritardo. Lukaku è arrivato praticamente a mercato chiuso... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)