SABATINI: "Chiesa è più forte di Soulé" - DI GIOVAMBATTISTA: "30 milioni per l'argentino mi sembrano sono troppi"

Prosegue il lavoro in casa Roma in vista della prossima stagione. Per le amichevoli pre-campionato c'è ancora da attendere qualche giorno, quindi l'etere romano si divide fra voci di mercato e commenti sul lavoro svolto in ritiro dai giallorossi. I nomi più caldi per il mercato in entrata della Roma sono quello di Soulé e quello di Chiesa, dei quali si dibatte. Sandro Sabatini: "Chiesa ha un ingaggio da 6 milioni e Soulé non arriva a due. Il primo però è più forte al momento". Il dubbio di Piero Torri: "In ogni caso sarei contento se Soulé arrivasse, ma gioca nel ruolo di Dybala...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Su Soulé esce tutto da Torino perché la Juventus ha bisogno di fare cassa, non c'è stata alcuna offerta ancora. A 28/30 per me si potrebbe chiudere, però il mio dubbio è: la Roma ha 30 milioni di euro? In ogni caso sarei contento se Soulé arrivasse, ma gioca nel ruolo di Dybala... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Soulé sarebbe il profilo ideale per le idee della Roma, per uno come lui si potrebbe fare un piccolo sacrificio... (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi stupisce che per Abraham non siano arrivate offerte dalla Premier, ma magari in Inghilterra vedono le partite della Serie A più e meglio che in Italia. De Rossi impazzisce per Soulé e lui preferisce i giallorossi a tutte le proposte arrivate fino a questo momento, qui c'è il suo idolo Dybala... (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il centravanti della Roma l’anno scorso era Lukaku, quest’anno non capisco da chi bisogna ripartire. Mi aspetto un paio di giocatori che possano rinforzare la squadra e che qualche esubero se ne vada una volta per tutte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Chiesa ha un ingaggio da 6 milioni e Soulé non arriva a due. Il primo però è più forte al momento, ha 27 anni e ha già dimostrato qualcosa. Soulé è un ottimo prospetto ma gioca sulla destra e si contrappone con Dybala (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Chiesa per il momento pare non voglia venire alla Roma (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per Soulè si sta lavorando, è un calciatore che interessa. Il problema è che bisogna vendere. è difficile spendere 30 milioni se non vendi nessuno (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

30 milioni per Soulé mi sembrano un po' troppi... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)