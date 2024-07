PRUZZO: "Servono due terzini veri" - FELICI: "Il mercato della Roma non sta andando nella direzione del miglioramento della rosa..."

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Servono due terzini veri", afferma Roberto Pruzzo. Antonio Felici, invece, non sembra convinto dell'operato dei giallorossi sul mercato: "Il mercato della Roma non sta andando nella direzione del miglioramento della rosa...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Dahl? Da quinto può fare fatica. È un calciatore simile al primo Angelino, vuole spesso la palla ed è un giocatore verticale. Quando gioca sotto pressione fa un po' fatica, ma a quelle cifre è un buon sostituto di Angelino (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma servono due terzini veri, capaci di attaccare e difendere. In questo momento sugli esterni bassi la Roma non ha un gran valore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le Fée può andare bene, bisogna vedere come si inserisce nella squadra. Non ha caratteristiche così consolidate. A parte Angelino, non mi convincono i laterali. Ho la sensazione che la Roma si debba accontentare di un campionato non certamente da primissimi posti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La fascia sinistra è migliorata con la conferma di Angelino e l'eventuale arrivo di Dahl al posto di Spinazzola? Sorloth è davvero più forte di Lukaku? Il mercato della Roma non sta andando nella direzione del miglioramento della rosa... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

De Rossi vuole cambiare la squadra, ma non lo segue nessuno. Servono giocatori veri, la Roma parte dal sesto posto e ora è ancora più debole in seguito all'addio di Lukaku. Le Fée? Lo stiamo facendo passare per Cerezo... (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)