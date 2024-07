ORSI, TORRI: "Roma in ritardo" - MATTIOLI: "Meglio aspettare un giorno in più ma acquistare il giocatore giusto"

"La Roma è un po’ in ritardo sul mercato, De Rossi sta allenando una squadra in cui ora ci sono 1-2 titolari", così parla Nando Orsi facendo il punto a un mese dall'inizio del campionato. Un pensiero che trova concorde Piero Torri: "La Roma è in ritardo, a un mese dall'inizio del campionato mancano 6-7 giocatori". "Non c’è un ritardo preoccupante, meglio aspettare un giorno in più ma acquistare un giocatore funzionale" secondo Mario Mattioli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma è un po’ in ritardo sul mercato, De Rossi sta allenando una squadra in cui ora ci sono 1-2 titolari (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham dopo il primo anno in cui ha avuto un impatto super positivo, il secondo è andato male e ha avuto un infortunio pesantissimo. Ora ho la sensazione che si voglia cambiare aria, ma ci vuole un altro di pari livello se non migliore. Alla Roma ne servono due di attaccanti, uno che faccia il titolare e un altro che possa avere l’ambizione di esserlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è in ritardo, a un mese dall'inizio del campionato mancano 6-7 giocatori da prendere stando alle parole di Ghisolfi. Tra Chiesa e Soulé io prenderei il primo, anche se al 51% (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

So che tra le analisi che la Roma sta facendo ha seguito e sta seguendo Ibrahima Sissoko, che era allo Strasburgo la scorsa stagione. Di Gabriel Sara ne sono calcisticamente innamorato, sarebbe il profilo ideale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non c’è un ritardo preoccupante, meglio aspettare un giorno in più ma acquistare un giocatore funzionale. Io credo che se si insiste per Soulé, si abbia delle idee anche su Baldanzi. Non avrebbe senso avere tre giocatori nello stesso ruolo, la sensazione è che non ci sia una completa fiducia in Baldanzi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bello il calcio posizionale, relazionale, quello che ci pare, ma il giocatore che salta l'uomo è diventato di un'importanza clamorosa. Quindi capisco Giuntoli che possa chiedere una cifra alta per Soulé, uno che ha dimostrato di saperlo fare (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La trattativa saltata per l'Everton è la più nella notizia di mercato che potesse arrivare ai tifosi romanisti in un'estate, fino ad ora, avara di colpi di scena (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)