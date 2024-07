FOCOLARI: "Soulè può essere il futuro della Roma" - FELICI: "A questa squadra serve ancora tanto"

Si parla di mercato nell'etere romano, con l'arrivo di Soulè ormai ad un passo. Un acquisto che sembra mettere d'accordo tutti: "Soulè può essere il futuro di questa società, il giocatore visto a Frosinone è importante ed ha grandi margini di miglioramento", il pensiero di Furio Focolari. Così, invece, Antonio Felici: "La contentezza per l'arrivo di Soulé non ci deve far dimenticare che l'obiettivo numero uno deve essere a mio avviso il centravanti e poi ci sono anche altre cose che vanno fatte. E visto che la Roma è un po' in ritardo, bene Soulé, ma continuiamo a battere il ferro finché è caldo"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Per me Soulé è un grande colpo, di giocatori così di prospettiva ma allo stesso tempo già pronti ne vedo pochi. Penso sia un acquisto importante, sarebbe stato un titolare anche nella Juventus probabilmente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma fa un investimento importante per un giocatore di 21 anni, grandi meriti al club giallorosso, che ha speso una cifra rara per il campionato italiano (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5)

I Friedkin avranno fatto qualche errore, ma per Soulè meritano complimenti (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5)

La Roma ha già speso una 70 milioni. E sono numeri veri, non come quelli che dà Lotito. Soulè può essere il futuro di questa società, il giocatore visto a Frosinone è importante ed ha grandi margini di miglioramento (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5)

Mi intriga molto il progetto della Roma, sta creando un serbaoio per il presente ma soprattutto per il futuro. (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5)

La contentezza per l'arrivo di Soulé non ci deve far dimenticare che l'obiettivo numero uno deve essere a mio avviso il centravanti e poi ci sono anche altre cose che vanno fatte. E visto che la Roma è un po' in ritardo, bene Soulé, ma continuiamo a battere il ferro finché è caldo perché serve ancora tanta roba. Soulé è uno di quei giocatori che possono essere considerati titolari, senza necessariamente che siano titolari per 50 partite. Ormai con i 5 cambi una squadra non ha più 11 titolari (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)