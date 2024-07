FOCOLARI: "Soulè è un prospetto di campione" - BIAFORA: "Mi sembra l'acquisto più interessante"

Si discute dell'arrivo di Soulè nell'etere romano, un acquisto che sembra mettere d'accordo tutti. "Soulé è un prospetto di campione, può essere il futuro della Roma", il pensiero di Furio Focolari. Così invece Filippo Biafora: "Tra tutti gli acquisti Soulè è il più interessante, per età e per i margini di crescita che ha."

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Soulé è un giocatore con grandissime potenzialità, l’entusiasmo dei tifosi della Roma è giustificato (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Soulé è un prospetto di campione, può essere il futuro della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L'entusiasmo dei tifosi della Roma per Soulé? Mi sarei sorpreso se fosse accaduto il contrario... (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Soulé mi piace tantissimo, ha grande personalità. Applausi a scena aperta alla Roma per questo colpo (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non so se la Roma sia più forte dello scorso anno, ma sicuramente è costruita meglio, con più logica (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tra tutti gli acquisti Soulè è il più interessante, per età e per i margini di crescita che ha. (FILIPPO BIAFORA, Radio Radio Manà Manà Sport 90.9)

Non sono d’accordo con Dybala falso nove: è una soluzione da calcio spagnolo che non andò bene neanche sotto Luis Enrique se non hai gli interpreti giusti. Non concordo con questa sua preferenza e con questa chiave tattica (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)