FOCOLARI: "Roma promossa sul mercato, la vedo tra le prime 4" - TRANI: "Per migliorare servono almeno 6-7 giocatori"

Il calciomercato della Roma si è ufficialmente infiammato. I giallorossi hanno accelerato le operazioni sul mercato ma, nelle emittenti radiofoniche romane i giudizi sono comunque rimasti divisi a metà tra chi è soddisfatto e chi ancora no. "La Roma è promossa sul mercato. Attualmente metto i giallorossi tra le prime 4 della Serie A" commenta Furio Focolari. Ugo Trani, invece, non riesce ancora ad essere soddisfatto a pieno perché, secondo lui, due acquisti non sono sufficienti: "Come fai a migliorare con 2 giocatori? Ne servono 6-7".

I Friedkin meritano rispetto. La Roma è promossa sul mercato, ha aggiunto giocatori di qualità e anche Dovbyk è valido tecnicamente. Attualmente metto i giallorossi tra le prime 4 della Serie A (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tra Bove e Zalewski vedo più il primo in uscita, soprattutto perché non ha il contratto in scadenza e lo puoi vendere ad una cifra più alta. Nel caso in cui dovesse essere realmente ceduto la Roma andrà sul famoso centrocampista box to box. L’obiettivo è anche un altro difensore centrale molto rapido, ma prima serve l’uscita di Kumbulla (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma vuole fare le cose in grande. Mi aspetto altri 2/3 acquisti oltre il centravanti (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non sono stupito dal mercato della Roma, i Friedkin hanno sempre investito (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma tra le prime 4 della Serie A? È prematuro (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con Dovbyk la Roma diventa la quinta forza del campionato. Le Fée non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità a centrocampo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Come fai a migliorare con 2 giocatori? Ne servono 6-7. È fondamentale sistemare la difesa (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)