FOCOLARI: "Dovbyk e Soulé insieme sono meglio di Lukaku" - PRUZZO: "La Roma non mi convince dietro"

Non conosco bene Dovbyk, ma se ha fatto 20 gol in Spagna significa che è forte. La società sta facendo uno sforzo notevole e sta spendendo tantissimi soldi. Soulé ha dimostrato in campo di poter essere protagonista: la Roma davanti può stare tranquilla, non mi convince dietro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Alla Roma non serve un altro centrocampista, se non piace Bove c’è anche Pisilli da tenere in rosa. Le Fée è stato pagato 23 milioni di euro e deve partire titolare al posto di Paredes (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il modo migliore per ricucire quel grande svantaggio che la Roma aveva con altre squadre, credo sia quello che si sta facendo, vale a dire aggredire il mercato (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dovbyk non è un ragazzino ma ha ancora margini di crescita. Bisogna capire se i 24 gol della scorsa stagione sono stati un caso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non so se Dobvyk sia allo stesso livello del miglior Lukaku, che comunque l'anno scorso non ha fatto una stagione eccezionale. 24 gol nella Liga non li fanno tutti, Dovbyk e Soulé insieme sono meglio di Lukaku (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)