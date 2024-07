FELICI: "Mikautadze non è il profilo giusto per la Roma" - TORRI: "Preferisco En-Nesyri"

Con l'arrivo di Le Fée, tutte le attenzioni e le discussioni sul mercato della Roma tornano a concentrarsi sull'attaccante. Tra i nomi di questi giorni, si parla spesso di Mikautadze. "Come riserva può piacermi ma preferisco En-Nesyri a lui", l'opinione di Piero Torri. "Buon giocatore ma se devo sostituire Lukaku con lui..." aggiunge Nando Orsi.

"Non può costare meno di Le Fée l'attaccante della Roma", sostiene Antonio Felici.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Sørloth o Mikautadze? Sarà il campo a decidere chi è meglio. La squadra va migliorata, aspettiamo con fiducia. Abraham? Ai tifosi non piace, allora bisogna cercare un giocatore di pari livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me la Roma l'attaccante lo farà. Mikautadze è un buon giocatore ma se devo sostituire Lukaku con lui...qualche dubbio ce l'ho (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mikautadze come riserva può piacermi, per indossare la maglia numero 9 della Roma mi aspetto di più. Preferisco En-Nesyri rispetto a lui (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'attaccante della Roma non può costare meno di Le Fée. Non capisco il nome di Mikautadze: anche con la Georgia giocava in contropiede e con la sua rapidità andava a nozze. Ma la Roma, se pretende di essere una squadra di vertice, giocherà gran parte delle partite con squadre che si chiuderanno in difesa (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sarebbe il caso di auspicarsi più creatività dal mercato della Roma rispetto ai nomi che stanno girando in questi giorni (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)