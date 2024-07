CONFLITTI: "Tra Soulé e Chiesa mi prendo il secondo" - LENGUA: "Perplesso dal mercato della Roma"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Tra Soulé e Chiesa mi prendo il secondo, i giallorossi hanno bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche", afferma Gabriele Conflitti. Gianluca Lengua, invece, si interroga sui movimenti in entrata: "Sono perplesso riguardo al mercato che la Roma sta conducendo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Per Le Fée ho idee alla Pizarro. Era un trequartista e Spalletti lo trasformò in regista basso. Non lo vedo vicino alla porta: nel 4-2-3-1 non lo vedo dietro la punta, può essere il vertice basso ma devi lavorarci (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tra Soulé e Chiesa mi prendo il secondo. La Roma ha bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche e ad oggi resta uno dei calciatori italiani più forti (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Manà Sport 90.9)

Aouar probabilmente ha fatto un po’ di resistenza nell’andare in Arabia, ma non è un problema della Roma. Sono perplesso riguardo al mercato che i giallorossi stanno conducendo (GIANLUCA LENGUA. Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

La Roma sta cercando di piazzare Abraham, ma Milan e Juventus lo ritengono un giocatore che può stupire (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)