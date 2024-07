CAPUANO: "La Roma si è indebolita con Angelino titolare" - ORSI: "Abraham non piace a De Rossi, la priorità è un centravanti"

Nell'etere romano si continua a parlare del calciomercato giallorosso. Sebbene alcune delle trattative intraprese da Ghisolfi si stiano per sbloccare, ci sono ancora tanti dubbi all'interno del mondo Roma. Fernando Orsi continua, infatti, a spostare l'attenzione sull'acquisto di una punta: "Abraham a De Rossi non piace, la priorità è un centravanti", mentre Claudio Capuano non crede che sulla fascia sinistra ci sia stato un miglioramento: "La Roma si indebolisce, Angelino, che era la riserva di Spinazzola, è ora un titolare".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La società ha dimostrato negli ultimi anni di avere dei jolly nella tasca. Il tempo stringe ma neanche le altre stanno facendo tanto. Il problema dell’attaccante c’era anche nelle passate sessioni di mercato e poi una soluzione è stata trovata. Con 15 milioni si prendono dei buoni attaccanti, con 30 qualcosa di meglio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Abraham non piace a De Rossi e la Roma ha la priorità di trovare un centravanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

Non capisco perché la Juve voglia privarsi di Soulé. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, sono certo che possa fare una grande stagione in Serie A (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino – Sport e News)

La Roma con l’arrivo di Dahl si indebolisce: Angelino, che era il sostituto di Spinazzola, è diventato titolare (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)

L’impegno per lo stadio deve andare di pari passo con il rinforzamento della rosa della Roma. L’arrivo di Dahl non mi preoccupa (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)