ASSOGNA: "Ci sono tutti i presupposti per chiudere per En-Nesyri" - DI GIOVAMBATTISTA: "Voci sulla cessione della Roma al fondo Pif"

Chi sarà l'attaccante della Roma? Questa la domanda che rimbalza tra una trasmissione e l'altra nella radiofonia romana. "Credo ci siano tutti i presupposti per chiudere l'affare tra Roma e Siviglia per En-Nesyri" dice Paolo Assogna. "La priorità dovrebbe essere l’ala e non il centravanti che tu hai, piaccia o meno", sostiene Roberto Pruzzo facendo riferimento ad Abraham.

Intanto, Ilario Di Giovambattista riferisce: "C'è la voce che gira secondo cui la Roma sarebbe già stata venduta al fondo Pif...".

Massimo Ascolto

Sorloth? Io non lo prenderei neanche a 15 milioni. I nomi che circolano in ottica Roma ci fanno pensare che il budget sia superiore a quanto ci si aspettasse, se tratti uno a 25 milioni, un altro a 20 milioni... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io non capisco perché la Juventus dia via Soule e Chiesa: se la Roma li prende fa un grande affare. Sono giocatori che piacciono a De Rossi perché saltano l’uomo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Impostare questa squadra con il 4-2-3-1 è un bel rebus. Quello che vedo più a rischio è Pellegrini, perché non mi sembra utilizzabile nei due, per cui il rischio è quello di scivolare in alto a sinistra, come gli è successo in Nazionale. Ma secondo me sarebbe l'anticamera della panchina (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma il centravanti ce l’ha ed è Abraham, non so se anche quest’anno il presidente prende l’aereo e torna con il Lukaku di turno. La priorità dovrebbe essere l’ala e non il centravanti che tu hai, piaccia o meno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo ci siano tutti i presupposti per chiudere l'affare tra Roma e Siviglia per En-Nesyri. A me il giocatore piace, è normale non credo sia tra i migliori 10 attaccanti in Europa ma per quelle che sono le possibilità della Roma può essere il profilo giusto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

C'è la voce che gira secondo cui la Roma sarebbe già stata venduta al fondo Pif... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Penserei ad uno scambio di prestiti con la Fiorentina tra Kayode e Bove. Per quanto io l'esterno della viola andrei a prenderlo anche pagando... (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto delle cose strane finora, ci stiamo fidando di un direttore sportivo che pare prendere solo giocatori dalla Francia... (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)