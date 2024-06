PRUZZO: "Non è facile trovare un centravanti più forte di Abraham" - CORALLO: "Aouar è un peso per la Roma"

Il calciomercato al centro delle discussioni lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso. Secondo Roberto Pruzzo "non è facile trovare un centravanti più forte di Abraham" mentre per Andrea Corallo "in questo momento Aouar è un peso per la Roma".

Infine, Luigi Esposito commenta la Nazionale ad Euro 2024: "Dopo le prime tre partite del campionato europeo soltanto Donnarumma, Bastoni e Calafiori si sono salvati dal grigiore generale. A proposito di Calafiori, non riesco a comprendere come sia stato possibile che nella Roma nessuno abbia intuito le sue enormi potenzialità".

Vorrei sapere se i Friedkin stanno acquistando le squadre di calcio per passione o business: penso che vedano in questo sport un margine di guadagno che non c’è in altri settori. Abraham del primo anno sarebbe un buon centravanti per il Milan (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bisogna capire quali sono le intenzioni dei Friedkin: servono dei giocatori per alzare il livello. Gli americani negli ultimi anni ci hanno sorpreso, quindi qualcosa succederà. Non è facile trovare un centravanti più forte di Abraham (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se Bellanova è una richiesta di De Rossi, si deve cercare di accontentarlo per quanto, secondo me, 25 milioni sono una richiesta spropositata. Se Holm vale 7 milioni, il Torino non può chiedere quella cifra... (MICHELE GIOIA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

In questo momento Aouar è un peso per la Roma. Mi sarei aspettato molto di più da lui (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La nazionale italiana è la massima espressione della crisi del nostro calcio invaso dagli stranieri. Nella classifica del campionato più esterofilo d'Europa la Serie A 2022-2023 è al secondo posto con il 62,7% di calciatori non autoctoni dietro soltanto alla Premier League.

Ovviamente, il numero rilevante di stranieri penalizza i calciatori italiani e, di conseguenza, la nazionale, che attualmente non ha neanche un fuoriclasse. Dopo le prime tre partite del campionato europeo soltanto Donnarumma, Bastoni e Calafiori si sono salvati dal grigiore generale. A proposito di Calafiori, non riesco a comprendere come sia stato possibile che nella Roma nessuno abbia intuito le sue enormi potenzialità (LUIGI ESPOSITO, Retesport 104.2)