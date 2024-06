PRUZZO: "Chiesa? Cercherei un profilo diverso" - CAPUTI: "Morata? Mi tengo Abraham" - BALZANI: "Ghisolfi dovrà ascoltare De Rossi"

La stagione della Roma è terminata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale il tema principale è il calciomercato. "Chiesa? Cercherei un profilo diverso", dice Roberto Pruzzo. Massimo Caputi, invece, si sofferma su Morata: "Mi tengo Abraham tutta la vita, lo spagnolo è un Belotti un po’ migliore". Francesco Balzani parla dell'operato del nuovo ds Ghisolfi: "Non può non ascoltare le indicazioni di De Rossi".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Chiesa? Cercherei un profilo diverso. Sarebbe meglio prendere un giocatore meno conosciuto, abbassare il monte ingaggi e costruire in questo modo la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

De Rossi ha fatto bene all’inizio, poi la squadra è calata nel finale quando ha affrontato squadre più forti (ROBERTO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un nome prendibile? Se costa 25 milioni prendo Chiesa, è esattamente il prototipo di quello che manca. Se devo prendere Morata mi tengo Abraham tutta la vita, lo spagnolo è un Belotti un po’ migliore (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Diakité sicuramente piace, idem David. Non credo che la Roma farà un mercato prevalentemente francese. Speriamo che Ghisolfi in questa settimana cominci a lavorare con più stabilità a Roma. Il problema resta il budget. Ghisolfi è uno che ha deciso molto in carriera, adesso il contesto è diverso. Non puoi non ascoltare le indicazioni di De Rossi (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Questa estate De Rossi sarà costretto a fare il Mourinho della situazione tra mercato e comunicazione (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)