PRUZZO: "Alla Roma servono 3 titolari" - FELICI: "Strand Larsen? Come riserva ci può stare"

Si parla di mercato nell'etere romano, con Roberto Pruzzo che dice la sua sui futuri rinforzi giallorossi: "Per il mercato servono 3 titolari nuovi, un terzino destro ai livelli di Cafu, un centrocampista di alto livello e un attaccante". Si concentra sull'attaccante invece Antonio Felici: "Strand Larsen? Se la Roma lo prende come attaccante di riserva, è un'operazione che ci sta, perché uno così può garantirti un'alternativa. Se tante volte lo prendesse per fare il titolare, allacciamoci le cinture di sicurezza"

Spinazzola era l'esterno più forte della rosa della Roma quando stava in piedi (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Lukaku? Ti assicura sicuramente tanto, ma molte volte non è la garanzia che ti aspetti (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Strand Larsen? Se la Roma lo prende come attaccante di riserva, è un'operazione che ci sta, perché uno così può garantirti un'alternativa. Se tante volte lo prendesse per fare il titolare, allacciamoci le cinture di sicurezza, perché ci sarà da ballare parecchio (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

La realtà dei 4 mesi con De Rossi ci ha detto che l'allenatore preferiva Aouar a Bove quando c'era la possibilità. Vista l'età, un altro anno con l'algerino io lo farei (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Bellanova alla Roma? Freniamo... (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Aspetto di capire bene la situazione Everton e spero che non sarà la Roma la succursale. Per il mercato servono 3 titolari nuovi, un terzino destro ai livelli di Cafu, un centrocampista di alto livello e un attaccante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)