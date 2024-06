PRUZZO: "Abraham? Si potrebbe anche recuperare" - TRANI: "Quanti desideri di mercato di De Rossi verranno realizzati?"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Abraham? Si potrebbe anche recuperare, anche se ormai non piace a nessuno...", il commento di Roberto Pruzzo. Marco Juric si sofferma sulle possibili cessioni: "Il club ha individuato in Bove e Zalewski i due con cui fare cassa". "La lista delle richieste di De Rossi mi conforta, ma quanti di questi desideri verranno realizzati?", il pensiero di Ugo Trani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Cristante è un giocatore pluriuso, dove lo metti ha un rendimento sicuramente ottimo. L'unico giocatore che inserirei a occhi chiusi contro la Spagna (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il mercato della Roma? Bisogna aspettare ed avere fiducia. Per me Abraham si potrebbe anche recuperare, anche se ormai non piace a nessuno... servono dei nomi che possano tenere botta, qui ci sono stati grandi centravanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me Dybala resta alla Roma, ma la società dovrà rinnovargli il contratto (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho è stato fondamentale, ha riportato la gente allo stadio (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Bove voglia giocarsi le sue possibilità a Roma mentre il club abbia individuato in lui e Zalewski i due con cui poter fare cassa. Il Bournemouth non ha interesse per Bove, non ha presentato alcuna offerta, l’altra sarebbe l’Everton che tra poco avrà la stessa proprietà della Roma. Credo sia un po’ il gioco delle parti affinché si parli del giocatore e si possa creare un po’ d’interesse (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La lista delle richieste di De Rossi mi conforta, sembra coincidere quasi perfettamente col fabbisogno che avevamo individuato per la Roma. Ma quanto e come verrà messa in atto? Bisogna capire quanti di questi desideri verranno realizzati (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Vi dico la lista dei titolari chiesti da De Rossi: un difensore velocissimo, un terzino destro di spinta, un centrocampista di motore e cambio passo, un esterno d'attacco forte e un grande attaccante. Baldanzi? Potrebbe essere ceduto (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)