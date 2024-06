ORSI: "Se integro, Chiesa è un valore aggiunto" - BALZANI: "Zalewski va subito venduto"

Terminata la stagione, impazza il calciomercato nell'etere romano. "Se non si fa male, Chiesa è un giocatore forte ed importante: un vero e proprio valore aggiunto", così Fernando Orsi. Parla di Zalewski, invece, Francesco Balzani: " Va subito venduto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Non la farei l’operazione Chiesa, lo dico in maniera molto netta. Cercherei di andare su un profilo diverso, meno conosciuto e che magari costi anche meno ma tra un anno diventi un uomo mercato. Giocatori così ci sono in giro per l’Europa, bisogna andarli a cercare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Considerato il part time di Dybala e Chiesa il sogno potrebbe diventare presto un brutto risveglio. L'esterno percepisce 5 milioni dalla Juventus che chiede 35 milioni per venderlo, ad un anno dalla scadenza sono veramente troppi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se non si fa male, Chiesa è un giocatore forte ed importante: un vero e proprio valore aggiunto. Sulle qualità tecniche non si può discutere, è un po’ discontinuo. Alla Roma secondo me si può fare (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che l'attacco della Roma verrà totalmente rivoluzionato, non penso che De Rossi punti alla cieca su Abraham ma sarà la cambiale per andare a prendere l'obiettivo principale (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

David gioca meglio a pallone, è più bello da vedere, ma personalmente ho una passione per Gimenez che secondo me si incastrerebbe meglio con la Roma e con la Serie A (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Chiesa? La Roma gli darebbe una maglia da titolare che se la incolla e non gliela toglie più nessuno (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Zalewski va subito venduto. Centrocampo? La Roma già corre poco, poi se togliamo pure Bove... (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)