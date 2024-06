MATTIOLI: "Sostituire Lukaku con Morata è un azzardo" - TRANI: "Il prezzo è conveniente"

Calciomercato sempre protagonista nel palinsesto delle varie radio romane. Al primo posto tra gli argomenti più gettonati c'è ovviamente Alvaro Morata. "Sostituire Lukaku con Morata mi sembra azzardato. Il tifoso della Roma si aspetta qualcosa di più", afferma Mario Mattioli. Fabrizio Aspri si sofferma invece su un altro nome in orbita giallorossa in questi primi scampoli di mercato: "Chiesa? Un sogno che potrebbe diventare realtà". Questo invece il punto di vista di Ugo Trani: "Se si dice di puntare sui giovani per far crescere il valore, non si può puntare su Morata. La cifra comunque conviene".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Morata è una vecchia suggestione, gli anni passano anche per lui ma conosce bene il campionato italiano. Se vuoi andare sull’usato sicuro va bene e conosce bene Dybala (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sostituire Lukaku con Morata mi sembra azzardato. Il tifoso della Roma si aspetta qualcosa di più (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Morata? Nulla di concreto, la Roma sta cercando un profilo più giovane (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

La Roma non sta facendo trapelare niente sul fronte mercato (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Chiesa? Un sogno che potrebbe diventare realtà. Bellanova mi piace (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A logica credo che la Roma stia cercando calciatori di un'altra fascia d'età. Economicamente potrebbe essere un'occasione, lo vedevo più adatto nella Roma di Mourinho. In questo nuovo corso con De Rossi non lo vedo adatto (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Morata? Quando mi trovo questi nomi che si ripetono anno dopo anno resto sempre perplesso. Bisogna che qualcuno in società ci faccia capire la Roma su quale tipo di profilo voglia puntare (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Se si dice di puntare sui giovani per far crescere il valore, non si può puntare su Morata. La cifra comunque conviene, anche perché Lukaku costa il doppio. E tra l'altro te la caveresti anche sull'ingaggio (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)