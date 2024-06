JURIC: "Llorente? Virerei su altri profili" - PRUZZO: "Cederei Paredes in caso di arrivo di un centrocampista più dinamico"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il calciomercato della Roma. "Llorente? Virerei su altri profili", il pensiero di Marco Juric. Roberto Pruzzo, invece, parla di Leandro Paredes: "Mi priverei di lui nel caso in cui si trovi un centrocampista più dinamico".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Con l'instant team sei arrivato al massimo sesto. A Spinazzola hanno detto con chiarezza che non avrebbero rinnovato contratti agli over 30 e che avrebbero preso giocatori dal 2000 in su. De Rossi sta passando le ferie a vedere video dei profili proposti (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Llorente? Lo ringrazierei per la professionalità di questi due anni ma virerei su altro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se Le Fée è il profilo numero uno a centrocampo mi preoccupa un po': spero che il principale obiettivo abbia una dimensione più internazionale, più importante, più garantita. Nel calcio del terzo millennio, poi, tra lui, Angeliño e Baldanzi, in tre fanno due metri... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il Milan sta pensando seriamente all’accoppiata Lukaku-Abraham. L’idea dei rossoneri è quella di investire sull’inglese sperando possa rendere di più di quanto ha fatto finora. Nel frattempo l’attacco verrebbe sostenuto dal belga che può dare qualche certezza in più (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se si trova un centrocampista più dinamico mi priverei anche di Paredes. Le riserve devono essere di un altro livello perché poi incidono nel corso di una stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)