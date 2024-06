JURIC: "La Roma partirà con l’ambizione di essere la sorpresa del campionato" - FELICI: "Omorodion non è pronto per essere il titolare"

Tra ambizioni e mercato, nell'etere romano ci si proietta già nella prossima stagione. "Credo che la Roma partirà a fari spenti nella prossima stagione ma con l’ambizione di essere la sorpresa del campionato", questo il pensiero di Marco Juric. Parla del futuro attaccante invece Antonio Felici: "Parlando di Omorodion, il fatto che abbia fatto 9 gol con l'Alaves non significa che non possa diventare un grande bomber. Il problema è che non puoi prenderlo pronti via per farlo diventare il centravanti titolare"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Chiesa alla Roma? Bisogna attrezzarsi nell'eventualità che non possa venire: o con un centravanti al posto di Abraham o con un esterno che possa essere una validissima alternativa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Chiesa alla Roma lo approverei, anche con tutte le possibili controindicazioni. Ha 27 anni e in carriera non è mai andato sopra i 20 gol e assist totali in una stagione (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che la Roma partirà a fari spenti nella prossima stagione ma con l’ambizione di essere la sorpresa del campionato. Però credo ci saranno ancora più pretendenti, considerando il Napoli come si sta rinforzando (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Parlando di Omorodion, il fatto che abbia fatto 9 gol con l'Alaves non significa che non possa diventare un grande bomber. Il problema è che non puoi prenderlo pronti via per farlo diventare il centravanti titolare, lo prenderesti per farlo diventare un grande attaccante nel giro di 2-3 anni, ma per un'operazione del genere puoi spendere 20 milioni non 40 (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)