GIOIA: "Dybala è il calciatore più forte della Serie A" - LENGUA: "La Roma deve fare cassa prima di comprare"

C'è grande fermento per il calciomercato, che tra pochissimi giorni comincerà ufficialmente dopo settimane di indiscrezioni e trattative. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla di Paulo Dybala: "È tuttora il giocatore più forte della Serie A". Gianluca Lengua, invece, si sofferma sul mercato: "La Roma deve fare cassa prima di comprare".

__________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dybala? Spero possa continuare a far parte della Roma, nonostante le sue presenze limitate credo che sia l'ambiente giusto per lui. Se dovesse partire l'idea Gudmundsson andrebbe bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Per tecnica pura, Dybala è tuttora il giocatore più forte della Serie A. Per lui accetterei il rischio di una stagione in cui sai che non sarà sempre presente (MICHELE GIOIA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Zalewski il prossimo anno giocherà nella Roma? La risposta, adesso, è no (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'obiettivo Hummels è sfumato, non è più calda come pista. Koné andrà al Marsiglia. Si parla più di cessione che di entrate: Zalewski, Abraham che vuole la Premier i Dybala che piace allo United. La Roma deve fare cassa prima di comprare (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Tanti nomi nulla di concreto. Per la Roma fare cassa è fondamentale. Dalle cessioni prenderà 30 milioni, che non soni pochi. Fanno testa anche gli ingaggi risparmiati, come quelli di Huijsen e Spinazzola per esempio. È una base di partenza su cui progettare qualcosa. Non metterei da parte il tema Chiesa: credo che la proprietà un colpo importante lo voglia fare (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)