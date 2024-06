FELICI: "Prati? Sarebbe una buona mossa di mercato" - LENGUA: "El Shaarawy va ceduto"

La stagione della Roma è terminata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale il tema principale è il calciomercato. "Se la Roma prendesse Prati farebbe una buona mossa di mercato", dice Antonio Felici. Gianluca Lengua, invece, si sofferma su El Shaarawy: "Devono partire tanti giocatori, tra cui El Shaarawy". Francesco Balzani parla del tecnico De Rossi: "Vuole giocatori già pronti per il campionato italiano".



Ieri Ghisolfi e De Rossi hanno parlato dei giocatori da cedere, è un aspetto fondamentale. Daniele non vuole un mercato francese, ma lo vuole italiano. Per questo ha chiesto Chiesa. De Rossi vuole giocatori già pronti per il campionato italiano. (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Se la Roma prendesse Prati farebbe una buona mossa di mercato. Va cresciuto, il giocatore è interessante e potrà diventare un buon centrocampista. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Chiesa pur rimanendo un giocatore di valore, è reduce da una stagione molto altalenante. Mi fido del giudizio di De Rossi, che ne sa più di noi. Resto comunque dell'idea che questa non sia una squadra da rifondare, ma da rinforzare (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me questa è una squadra da rifondare. Qualche rinforzo non cambierebbe la sostanza. Non si può chiedere a De Rossi di fare un miracolo in un anno. Questi cambiamenti vanno fatti nel corso del tempo. Se prendi tre titolari in questo mercato fai di nuovo sesto. Se ne prendi sei, lotti per la Champions (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dopo due anni che la Roma batte il muso a causa della rosa corta, noi per il terzo anno consecutivo stiamo ancora a discutere se la rosa vada rifondata. Questa è una squadra che va rifondata subito. Devono partire tanti giocatori, tra cui El Shaarawy (GIANLUCA LENGUA Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La squadra non è da buttare. Con De Rossi la media punti è stata alta (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)