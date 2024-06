CAMELIO: "De Rossi non si piegherà sul mercato" - NISII: "Scordiamoci Chiesa, giocatori così vogliono la Champions"

Terminata la stagione, impazza il calciomercato nell'etere romano. "De Rossi non si piegherà sul mercato. Non arriveranno i Dybala o i Lukaku, ma lui vorrà giocatori che siano adatti al suo tipo di gioco. Lukaku? Aspetterei a dire che non giocherà nella Roma", così Enrico Camelio. Parla di Dybala, invece, Federico Nisii: "Pensare che, con la sua precarietà fisica a certi livelli di continuità, possa sobbarcarsi il peso dell'attacco giallorosso non mi sembra possibile."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Spero che la Roma stia lavorando sul terzino, la priorità non deve essere il centravanti. La squadra deve essere migliorata in vista della prossima stagione con l'obiettivo di renderla più forte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi non si piegherà sul mercato. Non arriveranno i Dybala o i Lukaku, ma lui vorrà giocatori che siano adatti al suo tipo di gioco. Lukaku? Aspetterei a dire che non giocherà nella Roma (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quest'anno Pagano ha fatto meglio di Renato Sanches. De Rossi avrebbe potuto valorizzare maggiormente i calciatori della Primavera (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Pensare che Dybala, con la sua precarietà fisica a certi livelli di continuità, possa sobbarcarsi il peso dell'attacco giallorosso non mi sembra possibile. Scordiamoci Chiesa, giocatori così vogliono la Champions. I giallorossi devono andare a prendere giocatori che dopo un anno si rivelano David, Alisson... (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La vittoria della Roma contro il Milan ti ha dimostrato per l'ennesima volta che questa squadra ha bisogno di Paulo Dybala (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)