CAMELIO: "A De Rossi piace Zaniolo, tornerebbe volentieri alla Roma" - JURIC: "Non ripartirei da Paredes"

C’è chi dice che la Roma va rivoluzionata e chi dice che bastano 3-4 acquisti. Spero solo che abbiano le idee chiare. Nel mercato francese ci sono tante opportunità che sul campo ti danno ritorni importanti. Sostituire Smalling con Hummels potrebbe essere un affare, sembra un giocatore integro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le certezze sono il portiere, N'Dicka, Smalling, Mancini e Dybala nel caso in cui rimanesse (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se non hai alternative interessanti, terrei ancora Lukaku. Non credo comunque che ci siano chance che lo Roma possa tenerlo un altro anno (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi sembra che ormai El Shaarawy abbia fatto il suo tempo… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Bisogna vedere qual è l'alternativa a Lukaku. Romelu non lo vedo più come un tempo, ho paura che abbia cominciato una brutta parabola discendente, ieri l'ho visto imbarazzante. È un giocatore su cui puoi lavorarci, anche se non mi convince più come un tempo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A De Rossi piace tantissimo il profilo di Zaniolo. Il calciatore tornerebbe alla Roma, ma resta complicata (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io non ripartirei da Paredes, per me cozza con l’idea di cambio passo a centrocampo. Però non credo succederà perché mi sembra la prosecuzione di De Rossi in campo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dà un po' fastidio che in un momento in cui noi parliamo tanto i Friedkin siano con la testa su un club di Premier. Il ritardo accumulato dalla Roma si è posato tutto sulle spalle di Ghisolfi. Bove è in vendita a 18 milioni, Abraham a 30 (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)