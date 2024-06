BALZANI: "Ghisolfi scelta azzardata" - PES: "Le priorità di De Rossi sono un terzino destro, un esterno sinistro e il centravanti"

Si parla di Ghisolfi e del prossimo mercato giallorosso nell'etere romano. Una scelta azzardata, quella del ds francese, secondo Francesco Balzani: "A Nizza non si stanno strappando i capelli per la sua partenza. Questa scelta è uno di quegli azzardi figli più del cinema che dello sport: a questi livelli, almeno su quelle figure, dovresti andare sulle sicurezze". Si concentra sul mercato, invece, Lorenzo Pes: "Nelle priorità di De Rossi ci sono un terzino destro, un esterno sinistro e il centravanti, non escludo l'ipotesi di un Dybala falso nueve"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Chiesa, Laurienté o Nico Gonzalez per la Roma? Hanno tutti delle ottime caratteristiche, ma prenderei un giocatore più giovane che mi può durare 2-3 anni e poi avere mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dybala non è proponibile per un club di altissimo rango, nessuno va a spendere così tanto per un giocatore inaffidabile dal punto di vista fisico (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala attualmente non è un giocatore da Premier League, indipendentemente dalla loro partecipazione alla Champions o meno. Nelle priorità di De Rossi ci sono un terzino destro, un esterno sinistro e il centravanti, non escludo l'ipotesi di un Dybala falso nueve (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ghisolfi? A Nizza non si stanno strappando i capelli per la sua partenza. Questa scelta è uno di quegli azzardi figli più del cinema che dello sport: a questi livelli, almeno su quelle figure, dovresti andare sulle sicurezze. Il giocatore può essere una scommessa, il dirigente deve essere una certezza (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Quando una società non parla mai si creano dei cortocircuiti mediatici. Prima si parla di un mercato fatto da giovani poi escono fuori i nomi di Hummels e Tagliafico. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)