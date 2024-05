SABATINI: "Roma nettamente sfavorita" - FELICI: "In Europa il Bayer Leverkusen è sembrato meno irresistibile"

Oggi alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per l'andata della semifinale di Europa League, e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questa sfida: "Roma nettamente sfavorita", il pensiero di Sandro Sabatini. "In Europa il Bayer Leverkusen è sembrato meno irresistibile", dice Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha la possibilità di andare in finale e riprendersi quello che gli è stato tolto maldestramente. La partita è dura, il Bayer è forte ma in Europa ha fatto più fatica di quel che si potesse ipotizzare. Sono sicuro che la Roma vista col Milan sia perfetta per battere i tedeschi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma nella qualificazione parte nettamente sfavorita, fa impressione pensare che il Bayer in campionato abbia strapazzato il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Leverkusen è totalmente diverso dallo scorso anno: più forte, più quadrato e anche più fortunato. Ci vorrà la migliore Roma, non quella di Napoli. Speriamo che possa interrompere la serie, anche fortunata, di pareggi all'ultimo minuto dei tedeschi. Si gioca sui 180 minuti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se si dovesse giocare a 4 vedo Smalling favorito su Ndicka, anche perché l'inglese ha giocato molte più semifinali europee (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Stasera i migliori devono andare in campo, mi aspetto Smalling ed El Shaarawy in campo. Difficile trovare punti deboli in una squadra imbattuta, ma in Europa è sembrato meno irresistibile (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Mi aspetto una partita durissima e tiratissima, ma senza leggerezza nell'attaccare e nel difendere meno bene. Il Bayer Leverkusen non ha eccellenze, ma tutti giocatori da 7,5 (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)