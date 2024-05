PRUZZO: "La squadra non vale più del sesto posto" - BALZANI: "La Roma deve ripartire da Dybala e Lukaku"

All'indomani della vittoria per 1-0 contro il Genoa, all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio dell'ultimo match casalingo della stagione vinto dalla Roma grazie al colpo di testa di Lukaku: "I calciatori sono questi, la squadra non vale più del sesto posto", dice Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici.

I calciatori sono questi, la squadra non vale più del sesto posto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha molti più problemi della Lazio: i giocatori che hanno permesso ai giallorossi di rimanere a galla andranno via a fine stagione (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha vinto una partita che sembrava impossibile da portare a casa. Con l'arrivo di De Rossi la squadra gioca finalmente a calcio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi ha fatto meglio di Mourinho in campionato e la media punti lo conferma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri è finito un campionato brutto, il giro di campo l’ho trovato molto avvilente però se la gente è felice va bene così, ormai siamo abituati alla mediocrità e non dovremmo, e pensare che una volta ci si lamentava per i secondi posti. Per l’anno prossimo speriamo che De Rossi riesca a farsi costruire una rosa forte per competere, le sue parole sono state molto chiare e mi ricordano vagamente l’allenatore precedente in alcune sfumature. (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma deve riscattare Lukaku. È un giocatore che ha fatto 21 gol in stagione ed è un asset. Un altro è Dybala nonostante gli infortuni. Ripartiamo da loro, poi intorno servono anche giocatori affamati. Un progetto vincente deve ripartire dai campioni. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

De Rossi è stato freddo e preciso nell’analisi dello stato della rosa. Abbiamo capito che quando è arrivato ha fatto complimenti a tutti solo per una strategia psicologica, ma lui è il primo a sapere che la squadra è carente. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

A Trigoria sanno quello che va fatto. Non per forza Ghisolfi dovrà essere il nuovo Pinto o il nuovo Monchi. Darei del tempo a questo signore, in Francia ha dimostrato di saper fare calcio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)