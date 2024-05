PRUZZO: "Ci sono macerie da ricostruire" - BALZANI: "Va fatto un investimento da 50-70 milioni"

Tema futuro, a due giornate dal termine del campionato. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano prospettive e idee in casa Roma. Secondo Roberto Pruzzo "ora il problema è che ci sono macerie da ricostruire e non sarà facile". "La Roma deve ricostruire parti importanti del suo organico: ha tanti giocatori in prestito e reparti interi da rifondare", aggiunge Stefano Agresti.

Infine, per Francesco Balzani "un investimento da 50-70 milioni va fatto anche perché andranno via molti ingaggi importanti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Farei due anni di contratto agli allenatori ormai: quello che è successo a Roma e Lazio dovrebbe insegnare questo, se ci sono le condizioni poi si avanti. Quando i Friedkin hanno preso Lukaku per disperazione eravamo convinti potesse essere l'anno della consacrazione dopo che era stata appena giocata una finale. Nel calcio può succedere, ora il problema è che ci sono macerie da ricostruire e non sarà facile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se devo pensare a un terzino destro da tenere vado su Celik (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma deve ricostruire parti importanti del suo organico: ha tanti giocatori in prestito e reparti interi da rifondare. Al momento manca un direttore sportivo e questo non aiuta. Capisco la delusione e la preoccupazione dei tifosi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Souloukou va appoggiata in tutto e per tutto, dopo le incrostazioni dell'epoca Pallotta serviva un repulisti ed è stato fatto (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Mercato? Vista la morsa meno stringente del Fair Play finanziario, mi aspetto si spendano almeno i soldi del primo anno dei Friedkin. Un investimento da 50-70 milioni va fatto anche perché andranno via molti ingaggi importanti (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)