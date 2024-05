ORSI: "Se la Roma riuscisse a passare il turno farebbe un'impresa storica" - MAINI: "Non bisognerà fare una partita garibaldina"

Bayer Leverkusen-Roma, partita valida per il ritorno della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21 alla BayArena, si avvinca e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match europeo. "Se la Roma riuscisse a passare il turno farebbe un'impresa storica", dice Fernando Orsi. "Non bisognerà fare una partita garibaldina", afferma Giampiero Maini.

_____

_____

A Leverkusen devi andare sotto traccia, con attenzione, cercando di non commettere errori, coprire bene le fasce dove loro hanno delle frecce. Serve una gara intelligente. L'avversario ha dimostrato di essere organizzato, sarà una partita difficile ma c'è di peggio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma domani ha poche possibilità di passare il turno: se ci riuscisse farebbe un'impresa storica (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non deve fare una partita garibaldina col Bayer, non bisognerà lasciare spazi e magari sfruttare qualche calcio d’angolo (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Farei giocare Azmoun al posto di Dybala, a sensazione dal punto di vista fisico credo sia più facile arrivare in porta tramite ripartenze e Baldanzi potrebbe faticare sotto questo aspetto (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dybala? Io lo metterei sempre in campo, è un calciatore che cambia la squadra (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Lascerei Dybala fuori contro il Bayer Leverkusen (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fare due gol a questo Bayer Leverkusen è molto complicato, servirà anche un po’ di fortuna (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Abraham? Meglio che non giochi, sennò si svaluta ancora di più… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

De Rossi deve mandare in campo tutti i titolari contro il Bayer Leverkusen, non bisogna fare calcoli (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)