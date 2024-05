ORSI: "Non confermerei né Lukaku né Dybala" - FELICI: "Friedkin? Temo la via del tirare a campare"

Con la stagione quasi al termine, iniziano le riflessioni sul futuro in casa Roma e lungo le frequenze radiofoniche si analizza la squadra che sarà. "Io non confermerei né Lukaku né Dybala, a De Rossi vanno dai 5 o 6 giocatori freschi", dice Nando Orsi. Simile discorso anche affrontato da Matteo Cirulli: "Lukaku? Non lo terrei, con 40 milioni andrei a prendere un paio di giocatori funzionali alla squadra".

Chiude, infine, Antonio Felici: "Credo che a questo punto i Friedkin o lasciano o rilanciano. Ma temo la terza via, quella del tirare a campare, che penso sarà quello che accadrà".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma in campionato non ha mai battuto una squadra che sta davanti in classifica. Rivoluzione Roma come e in cosa? Ci vogliono tanti soldi altrimenti devi cercare di fare il lavoro di mercato che ha fatto il Bologna. Non è facile senza tanti soldi a disposizione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha bisogno di nuovi giocatori: ci sono troppi dinosauri. Io non confermerei né Lukaku né Dybala, a De Rossi vanno dai 5 o 6 giocatori freschi (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io confermerei Aouar ancora per una stagione, una riflessione la farei su Bove magari. Lukaku? Non lo terrei, con 40 milioni andrei a prendere un paio di giocatori funzionali alla squadra (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Su Dybala qualche riflessione io la farei, non è sempre continuo e determinante. Le giocate le fa solo a centrocampo... (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che a questo punto i Friedkin o lasciano o rilanciano. Ma temo la terza via, quella del tirare a campare, che penso sarà quello che accadrà (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)