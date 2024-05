FERRAJOLO: "Servirà la miglior Roma per battere il Genoa" - INFASCELLI: "I giallorossi hanno a disposizione un solo risultato"

Roma-Genoa, partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del match: "Servirà la miglior Roma per battere il Genoa", dice Luigi Ferrajolo. "I giallorossi hanno a disposizione soltanto un risultato", il commento di Roberto Infascelli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Su Lukaku non ci saranno rimpianti. È arrivato e sembrava il messia, è andato bene all’inizio poi dopo è calato. Il voto è positivo però è arrivato in fondo con meno energie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lukaku non è più quel giocatore visto nel passato. Se Dybala avesse un contratto meno oneroso sarebbe un calciatore prezioso. Prende tanti soldi e non gioca sempre. Punterei su Abraham dopo una preparazione completa, ha fatto vedere cose da giocatore vero (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ho la sensazione che Dybala non ce la farà per domenica. E in caso di assenza mi aspetto che giochino insieme Abraham o Azmoun con Lukaku (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Roma-Genoa? I giallorossi hanno a disposizione soltanto un risultato (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Servirà la miglior Roma per battere il Genoa (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve giocare al massimo contro il Genoa, sarà una partita vera (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma-Genoa? Timore 7 (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)