FERRAJOLO: “Sarà un mercato ragionato” - MANGIANTE: “Lookman è il prototipo di calciatore che mi aspetto da Ghisolfi”

A pochi giorni dalla gara con l'Empoli, che segnerà la fine di questa stagione, l'argomento più in voga nelle diverse radio giallorosse resta il mercato. “Lookman è il prototipo del calciatore che mi aspetto da Ghisolfi”, dice Angelo Mangiante. Questo invece il parere di Luigi Ferrajolo: "Sarà un mercato ragionato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ghisolfi è una scelta particolare, non arriva un direttore sportivo affermato ma quello che è soprattutto un talent scout (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ederson dalla Salernitana poteva prenderlo la Roma, perché non l'ha fatto? Spero ardentemente che la Roma ora prenda giocatori teoricamente non conosciuti ma che ti permettano di avere una squadra forte e anche degli asset negli anni (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Lookman è il prototipo del giocatore che mi aspetto da Ghisolfi (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Consiglio a Ghisolfi di non fare tutto da solo, ma di farsi aiutare (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Mi auguro che Ghisolfi si cali immediatamente nella realtà di Roma, deve capire velocemente che è un'esperienza completamente diversa rispetto a Nizza (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Lukaku? Ci sono ancora delle possibilità per quanto riguarda la permanenza nella Capitale, ma non alle cifre attuali (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

So poco di Ghisolfi, dai giornali sembra uno specializzato a prendere talenti poco conosciuti che poi nel tempo diventano top player. Non so se sia vero, sicuramente non dobbiamo aspettarci un mercato di grandi acquisti, sarà un mercato ragionato. Occhio al mercato francese, che venendo da lì dovrebbe conoscerlo meglio di chiunque altro (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)