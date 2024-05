FELICI: "Settimana decisiva anche per l’impostazione della prossima stagione" - ORSI: "La Roma è padrona del proprio destino"

Tra Leverkusen e Bergamo, la Roma si gioca la stagione. "Se il Leverkusen è in giornata c’è poco da fare, la considero tra le prime 4-5 squadre in Europa. Le motivazioni per la partita con l’Atalanta si troveranno nonostante la stanchezza. Se vinci sei praticamente in Champions", il pensiero di Francesco Balzani. Sulla stessa lunghezza d'onda Nando Orsi: "Se la Roma vince a Bergamo e le altre due va in Champions, i giallorossi sono padroni del proprio destino"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La corsa Champions? L'Atalanta è nettamente favorita alla Roma per il quinto posto, sia per lo scontro diretto a Bergamo che il recupero con la Fiorentina a campionato finito (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma vince a Bergamo e le altre due va in Champions, i giallorossi sono padroni del proprio destino (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pronostico razionale per giovedì? Passa il Leverkusen, ma non è ancora chiusa (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Più fattibile fare la rimonta a Leverkusen o vincere le ultime tre di campionato? Per me è più probabile trovare un'emozione in Europa che in campionato (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non conoscevo Ghisolfi ma leggendo l’identikit mi sembra quello che servirebbe alla Roma, non so quanto sia bravo ma serve un profilo di quel tipo (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vincere a Leverkusen sarebbe una botta motivazionale anche per le ultime tre di campionato (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se il Leverkusen è in giornata c’è poco da fare, la considero tra le prime 4-5 squadre in Europa. Le motivazioni per la partita con l’Atalanta si troveranno nonostante la stanchezza. Se vinci sei praticamente in Champions. De Rossi non deve prescindere dai titolarissimi che sono quelli che fanno la giocata come Paredes, Dybala, Lukaku, Pellegrini, Mancini e Cristante. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Questa è una settimana decisiva per questa ma anche per l’impostazione della prossima stagione. Il modello Leverkusen prevede un grande allenatore emergente e un bravo direttore sportivo in grado di individuare i giocatori giusti (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7