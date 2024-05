DI GIOVAMBATTISTA: "Dybala resta alla Roma" - FELICI: "Questa proprietà o lascia o raddoppia"

Vigilia di gara per la Roma, che domani a Perth incontrerà il Milan prima di archiviare definitivamente questa stagione. Nelle principali radio giallorosse, in primo piano restano il mercato e le parole della Souloukou. "Questa proprietà o lascia o raddoppia", le parole di Antonio Felici. Per Ilario Di Giovambattista invece " Dybala resterà alla Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Hai cinque terzini che non ne fanno mezzo, perché andarsi a incasinare con Angelino? Se questa è la partenza non so se De Rossi sia così contento... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nel momento in cui De Rossi si lamenta per la traiettoria che hanno avuto giocatori come Frattesi, credo che la Roma farebbe bene a tenersi i 5 milioni di Angelino ma spenderli nel settore giovanile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dybala resterà alla Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Angelino? La Roma non può ripartire da questo. Ha scelto di ripartire da De Rossi ed è un rischio, ora devi dargli la possibilità di avere qualche giocatore importante per difendere questo investimento (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Andrei a prendere di corsa Guirassy, ha una clausola da 17,5 milioni di euro e secondo me andrà via dallo Stoccarda (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Secondo me è in un'opera di galleggiamento sostenibile. Credo che i Friedkin resteranno a lungo a meno di offerte importanti. Non vedo da parte dei Friedkin tanto sentimento in quest'avventura (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Questa proprietà o lascia o raddoppia. L'intervista della Souloukou ci fa capire che non lascia. Ma al momento mi sembra di capire che non raddoppi neanche. Se questo progetto a lungo termine deve basarsi su fair play e crescita progressiva, il futuro per la Roma non sarà di grandi successi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)