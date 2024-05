CASANO: "Prestazione umiliante" - LENGUA: "Squadra completamente da rifondare" - CIARDI: "I giocatori non si reggono più in piedi"

La Roma cade malamente a Bergamo e perde 2-1 contro l'Atalanta, complicando maledettamente la corsa Champions. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sconfitta rimediata dagli uomini di De Rossi: "Prestazione umiliante", dice Checco Oddo Casano. "Squadra completamente da rifondare", afferma Gianluca Lengua. Augusto Ciardi, invece, si sofferma sulla condizione fisica dei calciatori: "Non si reggono più in piedi".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Prestazione umiliante a Bergamo figlia di diversi fattori. Il campionato della Roma è fallimentare già oggi se arrivi sotto a Bologna e Atalanta che costano 1/4 e la metà dei giallorossi. La critica più oggettiva e reale che si può fare ai Friedkin non è sugli investimenti operati e i costi alti mantenuti, ma sulla struttura sportiva-dirigenziale mai stata all'altezza per crescere (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

A Bergamo è stata una disfatta. Troppa evidente la differenza in questo momento tra Atalanta e Roma. Serve annunciare subito il ds e magari un dg, che operino in simbiosi con De Rossi. La Roma va ricostruita dalle fondamenta e la rosa va in parte rifondata (VINCENT CANDELA, Retesport, 104.2)

Alcuni calciatori della Roma erano scarsi con Mourinho e sono scarsi con De Rossi. Invece ci è stato detto che alcuni erano resuscitati. I fatti dimostrano che nessuno ha fatto miracoli. Non ho mai visto una Roma di Mou concedere così tante occasioni da gol agli avversari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è stata surclassata per quasi tutta la partita contro l'Atalanta, i giallorossi hanno fornito una prestazione scioccante (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

De Rossi ha perso 4 partite contro squadre più forti della Roma, nell'ultimo anno Mourinho non riusciva a vincere neanche con le piccole... (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dopo lo 0-2 dell'andata contro il Bayer Leverkusen De Rossi avrebbe dovuto fare una scelta e concentrare tutte le forze sulla partita con l'Atalanta (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non ho mai pensato che la Roma potesse vincere a Bergamo (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Voto alla Roma e a De Rossi contro l'Atalanta? Due (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è una squadra da rifondare completamente (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono convinto che la Roma batta il Genoa, ma con l'Empoli non è una partita così scontata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Secondo me questa squadra non ne ha veramente più, ormai i calciatori non si reggono in piedi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)