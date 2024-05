CAMELIO: "Firmerei per arrivare ai supplementari" - BALZANI: "Il vero problema sarà non subire gol"

Oggi alle ore 21 andrà in scena alla BayArena il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del big match europeo. "Firmerei per arrivare ai supplementari", dice Enrico Camelio. "Il Bayer Leverkusen è una squadra che propone, quindi più che segnare, il problema sarà non subire gol", afferma Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Stasera la Roma deve fare una partita sottotraccia, vedere come si mette e cercare minuto dopo minuto di prendere la partita e segnare una rete. Devi però stare attento a non concedere niente ed essere più incisivo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non ha niente da perdere, se dovesse uscire lo farebbe contro una squadra più forte. Il gol si può fare anche al 70', l'importante è non subirne (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma stasera ha poche, pochissime possibilità. Il Leverkusen a Roma ha giocato meglio ed è sembrato più forte, stiamo sperando in un miracolo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarebbe meglio segnare quando l'avversario non ha più tempo per recuperare: il primo gol a inizio ripresa, il secondo verso il 75' e poi giocarsi il tutto per tutto nel finale. Inoltre c'è bisogno di un po' di fortuna (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Il Bayer Leverkusen è una squadra che propone, quindi più che segnare, il problema sarà non subire gol. Dybala? Per me gioca (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

La partita più importante? Io mettere tutte le fiches sulla sfida di Bergamo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Le scelte di De Rossi? Per me la Roma deve ragionare su quattro giorni e non solo su stasera (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Bayer Leverkusen è una squadra stellare, per me la Roma ha massimo il 10% di possibilità di qualificarsi. In caso di supplementari però i giallorossi diventerebbero i favoriti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Stasera la Roma deve provarci con tutte le forze (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Bayer Leverkusen-Roma? Firmerei per arrivare ai supplementari (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)