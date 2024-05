BALZANI: "La Roma si gioca tutto questa settimana" - AGRESTI: "Credo che De Rossi a Leverkusen ci proverà"

Archiviato il pareggio contro la Juventus, tra Leverkusen e Bergamo inizia una settimana decisiva per la Roma, come sottolinea Francesco Balzani: "Questa è la settimana dove ti giochi tutto, può nascere un miracolo o un fallimento. Finita questa settimana e passate anche Empoli e Genoa andranno fatti dei conti e vedo che De Rossi già li sta facendo, dei conti molto severi". E il tecnico, ricorda Stefano Agresti, sa cosa vuol dire una rimonta europea: "De Rossi c’era in Roma-Barcellona, e lì era ancora più impraticabile sulla carta. Era impossibile a tutti gli effetti. Posso pensare che racconti ai suoi giocatori quello che è accaduto quella notte. Quindi penso che ci provi."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Questa è la settimana dove ti giochi tutto, può nascere un miracolo o un fallimento. Finita questa settimana e passate anche Empoli e Genoa andranno fatti dei conti e vedo che De Rossi già li sta facendo, dei conti molto severi. Adesso è chiaro che bisogna stare uniti, ma a fine stagione metà rosa deve andare via. Lo ha detto anche De Rossi che ci sono giocatori che non gli servono (FRANCESCO BALZANI, Te la do Io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Per arrivare quinta la Roma deve vincere a Bergamo e significa che il pareggio di ieri non è servito a molto. Nonostante la stanchezza e i limiti della rosa se c’è un momento della stagione in cui bisogna dare tutto è questo. Baldanzi ha fatto una grande giocata in area di rigore (ANTONIO FELICI, Te la do Io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Penso che, rispetto all’andata e nonostante lo 0-2 di partenza, la Roma andrà a fare una partita piuttosto accorta a Leverkusen (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi c’era in Roma-Barcellona, e lì era ancora più impraticabile sulla carta. Era impossibile a tutti gli effetti. Posso pensare che racconti ai suoi giocatori quello che è accaduto quella notte. Quindi penso che ci provi. Comunque ha rischiato di perderla, perché voleva vincerla visto che in questo modo non sarebbe stato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il salvataggio sulla linea di Danilo vale mezzo punto in più. L’esperimento Baldanzi-Dybala mi è piaciuto, ma soprattutto la partita brillante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

De Rossi merita l'opprtunità di incidere sul mercato. Lui è allineato con i programmi della società, non credo metterà pressioni di nessun tipo. DS? È una figura che in questi mesi ha lavorato nell'ombra e che non è stato annunciato perché impegnato ancora con un altro club (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

DS? Non mi risulta che lo annunciano questa settimana (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Aberrante dover ascoltare che la Roma a Leverkusen dovrà scendere in campo con le seconde linee: andiamo in Germania per scrivere la storia (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Roma-Juventus è stata una bella partita in cui le due squadre hanno avuto tante occasioni per segnare. Abraham deve ricordarsi di essere un centravanti: non può commettere errori così grossolani, determinate occasioni vanno sfruttare meglio (ANGELO DI LIVIO, Retesport, 104.2)