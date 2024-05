AGRESTI: "Niente processi a De Rossi" - CAPUTI: "Ora la Roma deve concentrarsi sul campionato"

Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi e i risvolti futuri. "Il Bayer Leverkusen in questo momento è molto più forte del Milan. Sono sincero, più che pensare al ritorno mi concentrerei sul campionato ora", il pensiero di Massimo Caputi. Così, invece, Stefano Agresti: "La Roma ha regalato un gol al Bayer e non ha reagito. Per colpa di Karsdorp è uscita dalla partita. Adesso niente processi a De Rossi"

Il centrocampo della Roma soffre troppo, sono troppo lenti. Dybala e Lukaku un po' troppo fuori dal contesto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'errore di Karsdorp ha condizionato tanto la partita. Il Bayer ha fatto una stagione perfetta. (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha regalato un gol al Bayer e non ha reagito. Per colpa di Karsdorp è uscita dalla partita. Adesso niente processi a De Rossi, bisognerà andare in Germania con coscienza. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve imparare dal Bayer come si affrontano le partite. Sarà dura per i giallorossi. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Bayer Leverkusen in questo momento è molto più forte del Milan. Sono sincero, più che pensare al ritorno mi concentrerei sul campionato ora (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Col senno del poi siamo tutti bravi ma il problema tattico è stata la loro superiorità numerica a centrocampo non avendo attaccanti di ruolo e Mancini come Smalling si trovavano senza riferimenti (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

C'è ancora tutta la partita del ritorno da giocare, se Lukaku e Dybala non vanno come al solito la Roma fa fatica a ripartire. (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)