AGRESTI: "Il centrocampo della Roma è superiore a quello della Juve" - PRUZZO: "De Rossi deve dare respiro a chi ne ha bisogno"

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Juventus, partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questo big match: "Il centrocampo della Roma è sicuramente superiore a quello della Juventus", afferma Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Turnover a Leverkusen? L'obiettivo è fare una grande partita e passare il turno. De Rossi però deve cercare di dare respiro a chi ne ha bisogno, rischi di ritrovarti nelle due partite decisive con qualche giocatore stanco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non sta passando un periodo eccezionale, deve andare per obiettivi. Deve tornare in Champions, è quello che vuole la proprietà ed è quello che è stato imputato a Mourinho. De Rossi fa bene a pensare a un obiettivo solo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi allena un'ottima squadra quando è al completo. Sta facendo un grande lavoro, ma in alcune partite va detto che gli è andata bene (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Bayer Leverkusen nettamente superiore alla Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sembra che De Rossi sia ossessionato dal pericolo della vanità e del darsi troppa importanza (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il centrocampo della Roma è sicuramente superiore a quello della Juventus (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)