VISNADI: "De Rossi si è meritato la Roma, per me resterà" - PRUZZO: "Fondamentale non prendere gol"

Manca sempre meno a Roma-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla ovviamente della gara di domani sera. I giallorossi partono con il vantaggio della vittoria nel match di andata. Secondo Roberto Pruzzo: "Non prendere gol è fondamentale, dare sicurezza al reparto difensivo deve essere predominante". Per Stefano Agresti "Se la Roma dovesse passare la conferma del tecnico diventerebbe praticamente automatica".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La sfida di domani? La Roma deve fermare Leao, giocando come all'andata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Milan? Non prendere gol è fondamentale, dare sicurezza al reparto difensivo deve essere predominante. I rossoneri hanno tante soluzioni offensive, ma allo stesso tempo concedono moltissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma può gestire la partita nello stesso modo dell'andata, fossi in De Rossi non cambierei tanto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Milan partita importantissima per i due allenatori, ma conta più per Pioli che per De Rossi. Se la Roma dovesse passare la conferma del tecnico diventerebbe praticamente automatica (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Milan? Do ai giallorossi il 51% di possibilità di accedere al turno successivo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi si è meritato la Roma e per me resterà sulla panchina giallorossa anche l’anno prossimo (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)