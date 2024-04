TREVISANI: "Prima o poi il Bayer Leverkusen perderà una partita" - FELICI: "Tedeschi favoriti, ma la Roma in Europa si trova a suo agio"

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la super partita tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida europea: "Prima o poi il Leverkusen perderà una partita", dice Riccardo Trevisani. "Tedeschi favoriti, ma la Roma in Europa si trova a suo agio", afferma Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

De Rossi ha un suo modo di vedere il calcio, è partito bene. Ora le cose si sono un po’ assestate, stanno emergendo problematiche che fanno parte della stagione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisogna puntare sulla cabala contro il Bayer Leverkusen, a un certo punto perderanno una partita. Il fatto che arrivino immacolati a giovedì credo sia molto positivo per la Roma. Ci sono più possibilità di andare in Champions tramite l’Europa League che con il campionato (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

C'è indifferenza della Lega Serie A nei confronti della Roma. La mia sensazione è che ora i giallorossi perderanno tutte queste battaglie, ma dall'anno prossimo non ne faranno passare una (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Il Bayer Leverkusen è forte, ma la Roma in Europa si trova a suo agio. I tedeschi partono leggermente favoriti, ma non penso che siano così sereni di affrontare i giallorossi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Dopo la vittoria della Bundesliga il Bayer Leverkusen non gioca più come prima. Non sarà facile vincere per la Roma, ma può farcela. De Rossi sta facendo molto bene (HANS-PETER BRIEGEL, Tele Radio Stereo, 92.7)