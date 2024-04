TORRI: "Vittoria di una pesantezza enorme, strameritata" - DAMASCELLI: "Derby brutto e cafone. Ormai Lukaku è inutile"

Il giorno dopo Roma-Lazio vinta per 1-0 dalla squadra di Daniele De Rossi lungo le emittenti radiofoniche si parla della stracittadina: "Sarebbe stato più giusto il secondo gol giallorosso che il pareggio della Lazio" dice Piero Torri. "Lukaku ormai è inutile, vive di rendita e giustificazioni" il pensiero di Tony Damascelli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Chi ha goduto per Di Canio e il saluto romano sotto la curva ora si indigna...se Mancini sarà squalificato vi coprirete di ridicolo, si riposerà con l'Udinese. Uno che rappresenti meglio di De Rossi non l'ho visto e non lo vedo, dovremmo tornare ad Agostino Di Bartolomei. Sarebbe un rischio far terminare a fine stagione l'esperienza di De Rossi sulla panchina della Roma (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vittoria strameritata, sarebbe stato più giusto il secondo gol giallorosso che il pareggio della Lazio, che non ha mai tirato in porta. È stato il derby degli attori non protagonisti: applaudo Angelino, Llorente è stato straordinario. Vittoria di una pesantezza enorme (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha meritato di vincere, ma il derby è stato brutto, modestissimo di qualità e cafone. Lukaku ormai è inutile, vive di rendita e giustificazioni (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

La Roma ha vinto e convinto contro la Lazio (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

Con De Rossi Mancini è diventato il difensore perfetto, il gol di ieri gli ha dato un posto nella storia della Roma (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104,5, Il Calcio è servito)

Ci sono da qui alla fine due mesi belli da giocare. De Rossi è il leader di squadra, sta dimostrando di esserlo sia sul campo sia a parole. Se già aveva tutto il popolo dalla sua, dopo questo derby... (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)