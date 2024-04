PRUZZO: "Udinese-Roma? Nessuna delle due squadre vorrà pareggiare" - BALZANI: "Servirà l'assalto con tutti i giocatori migliori"

Oggi alle ore 20 andrà in scena il recupero di Udinese-Roma, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A, e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida odierna: "Nessuna delle due squadre vorrà pareggiare", dice Roberto Pruzzo. "Stasera servirà l’assalto, quindi schiererei tutti i giocatori migliori", afferma Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il recupero di stasera? Bisognerà avere più coraggio e pensare subito che manca un quarto d'ora. Va interpretata nella maniera giusta, nessuna delle due squadre vorrà pareggiare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Udinese-Roma? I padroni di casa non vogliono perderla, ma non so se i giallorossi avranno la forza per vincerla in diciotto minuti. Penso che le due squadre non vedano l'ora di finirla e andare a casa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Faccio fatica a immaginare la partita di stasera, credo che la Roma cercherà di pressare ma dovrà farlo con giudizio. C'è poco tempo per segnare ma anche per rimediare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Stasera servirà l’assalto, quindi schiererei tutti i giocatori migliori. In caso di mancata vittoria contro l'Udinese andrei a Napoli con le riserve, concentrandomi solamente sull’Europa League. Obiettivi? Preferisco arrivare settimo in campionato ma giocarmi la finale (FRANCESCO BALZANI, Teleradiostereo 92,7, Te la do io Tokyo)