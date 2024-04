PRUZZO: "Udine trasferta fondamentale per la Roma" - BALZANI: "In campo tutti i più tecnici" - MAINI: "In estate sacrificherei Bove o Zalewski"

Il recupero di Udinese-Roma si avvicina e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della sfida contro i friulani: "Trasferta diventata fondamentale", afferma Roberto Pruzzo. "Metterei in campo tutti i calciatori più tecnici", dice Francesco Balzani. Giampiero Maini, invece, pensa al futuro e si concentra sul mercato: "In estate sacrificherei Bove o Zalewski".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Udinese-Roma? Sono venti minuti in cui può succedere di tutto o non succedere niente se le due squadre decidono di prendersi un punto. Per la Roma però è una trasferta che diventa fondamentale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La trasferta di Udine? Nella Roma c'è un po' di stanchezza mentale e di idee, credo che ai giallorossi convenga iniziare subito a spron battuto. Al di la della sconfitta col Bologna, la Roma è una squadra organizzata (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma va in difficoltà quando gli avversari non gli danno riferimenti. Quando c'è Lukaku hai un riferimento su cui appoggiarti, i giallorossi devono essere più equilibrati (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Penserei a un sacrificio di uno dei due giovani del vivaio, Bove o Zalewski, sul mercato. E cercherei di trovare il modo di riscattare Azmoun (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Udinese-Roma è una partita in cui tutte e due le squadre devono vincere. Io metterei in campo tutti i calciatori più tecnici, puntando in attacco sul tridente Dybala-Azmoun-El Shaarawy. I giallorossi avrebbero vinto se la partita non fosse stata interrotta (FRANCESCO BALZANI, Teleradiostereo 92,7, Te la do io Tokyo)