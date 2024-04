PRUZZO: "Milan favorito, ma la Roma ha le sue chance" - CAPUTI: "I giallorossi faranno una partita aggressiva, ma servirà grande attenzione"

Archiviato il derby, all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla della super sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. "Rossoneri favoriti, ma i giallorosso hanno le loro chance", dice Roberto Pruzzo. "Credo che la Roma aggredirà il Milan, certo dovrà farlo con grande attenzione", il pensiero di Massimo Caputi. Francesco Balzani, invece, si sofferma sul percorso della Roma in Serie A: "Non per sminuire il lavoro di De Rossi, ma un anno fa la Roma era messa addirittura meglio in campionato".

Se Dybala e Lukaku tornano a fare la differenza sarebbe meglio, credo sia questo l'obiettivo di De Rossi. Il Milan dovrebbe essere favorito ma non ne sono sicuro, la Roma ha le sue chance (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Milan-Roma? Penso che sarà una sfida molto equilibrata. Sono due squadre in salute, è una partita che poteva arrivare anche in semifinale però è bello viverla (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che la Roma aggredirà il Milan, certo dovrà farlo con grande attenzione (MASSIMO CAPUTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non per sminuire il lavoro di De Rossi ma un anno fa la Roma era messa addirittura meglio in campionato. Poi ha dovuto fare una scelta tra il campionato e la coppa ed è andata così... (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7)