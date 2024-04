ORSI: "Una Roma così non si era mai vista" - CASANO: "Capolavoro tattico di De Rossi" - ROSSI: "Vittoria memorabile"

All'indomani del successo di San Siro contro il Milan, nell'etere romano viene lodato il lavoro di Daniele De Rossi: "Sta facendo un lavoro che Mourinho si è sognato, una Roma così non si era mai vista in questi tre anni", il pensiero di Nando Orsi. Sulla stessa linea di pensiero Checco Oddo Casano: "De Rossi che dimostra ancora una volta di avere un quid in più rispetto alla giovane esperienza da tecnico. La Roma ha palleggiato in faccia al Milan a San Siro, non accadeva da quasi un decennio."

La Roma nel primo tempo ha dominato, ma la qualificazione è ancora aperta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News))

La Roma sta proponendo una realtà diversa, fatta anche di un entusiasmo diverso che non c'era più. La vittoria è meritata, Lukaku ha fatto una delle migliori partite da quando è alla Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Vittoria memorabile della Roma a San Siro, tenendo conto dei precedenti, del valore del Milan, del fatto che si giocava in trasferta e del valore della competizione. La scelta di El Shaarawy a destra è una genialata di De Rossi... (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Si vede che la squadra crede fermamente in quello che l'allenatore gli propone (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Questa è la vittoria di De Rossi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

A Udine non mi aspetto un turnover forsennato, Lukaku ieri ha fatto una gara molto dispendiosa e ci può stare una staffetta con Abraham. Dybala? Se possibile non lo impiegherei proprio (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma straordinaria, il lavoro di De Rossi sta portando ad un'evoluzione continua della squadra che oggi non ha paura di giocare il pallone neanche in trasferta al cospetto di una formazione come il Milan (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Quello di ieri è un capolavoro tattico e non capisco cosa si aspetti ancora a rinnovargli il contratto. Ha annientato tutti gli allenatori di cui si parla bene da Tudor a Palladino, Juric, ora Pioli... (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma che si vedrà a Udine? El Shaarawy viene da due partite molto dispendiose, l'impressione è che Baldanzi possa ritrovare una maglia da titolare. Dybala ha preso molti colpi (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

